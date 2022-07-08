HIMARS в действии: российская пехота ждет собственных похорон по кульках и баночках

Июльские россияне. В россии постепенно начинают развозить трупы военных после недавних ударов украинских "Химарсов".

Жатва рашистов

1 июля где-то накрыло штаб 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Так не стало подполковника александра смирнова из Костромской области.

Советуем На одном из украинских фронтов оккупантам скоро придется выбирать между смертью и позорным бегством.

В воронеж привезли 43-летнего подполковника романа иголкина, бывшего в армии "командиром батальона обеспечения полетов".

Затем перевелся из армии в нацгвардию, а в прошлом году уже уволился. Но ненадолго, потому что началась война, и он вернулся в армию. Однако 3 июля в Мелитополе его накрыло на аэродроме.



В июле в россию продолжили везти свежий груз 200 / Фото Gazeta.ua

Или очень быстро привезли из Украины капитана-танкиста сайфулина, которого тоже где-то накрыло 1-го июля.

Офицеров уже пафосно хоронят. Пехота еще ждет в свое время по кулькам и баночкам. Но первые официальные июльские потери россиян очень радуют.

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