Германия отказывается предоставить Украине бронетранспортеры: как это объясняет министр обороны
Источник:DPA
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт не одобрила идею поставки бронетранспортеров в Украину.
Она объяснила свой отказ тем, что не может "грабить" собственные ресурсы германской армии.
К слову Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждают в рамках G7, – Шольц
Да, она подчеркнула, что Германия помогает Украине всем, чем может.
Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии,
– подчеркнула Ламбрехт.
Ламбрехт назвала это "грабежом Бундесвера"
Германия наконец-то начала поставлять Украине более тяжелую военную технику, например, зенитные танки, но с задержками и намного позже, чем просил Киев. Но украинские лидеры продолжают просить западных союзников, чтобы они отправили больше техники для борьбы с российскими оккупантами, поскольку они до сих пор преобладают в технике живой силы.
Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и, кроме того, игнорировать военный совет генерального инспектора,
– заявила Ламбрехт.
Поставки оружия из Германии: последние новости
- Ранее МИД Украины призвал Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.
- Комментируя задержки по поставкам оружия в Украину, немецкий канцлер Олаф Шольц в начале июля сообщил, что Берлин передаст Вооруженным Силам Украины самые современные гаубицы.
- Задержание поставок из страны он объясняет тем, что украинским бойцам для использования немецкого вооружения нужно учить в Германии.
- В июне посол Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире. Речь идет о 10 стационарных системах ПВО IRIS-T.
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