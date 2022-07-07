Германия отказывается предоставить Украине бронетранспортеры: как это объясняет министр обороны

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт не одобрила идею поставки бронетранспортеров в Украину.

Она объяснила свой отказ тем, что не может "грабить" собственные ресурсы германской армии.

К слову Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждают в рамках G7, – Шольц

Да, она подчеркнула, что Германия помогает Украине всем, чем может.

Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии,

– подчеркнула Ламбрехт.

Ламбрехт назвала это "грабежом Бундесвера"

Германия наконец-то начала поставлять Украине более тяжелую военную технику, например, зенитные танки, но с задержками и намного позже, чем просил Киев. Но украинские лидеры продолжают просить западных союзников, чтобы они отправили больше техники для борьбы с российскими оккупантами, поскольку они до сих пор преобладают в технике живой силы.

Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и, кроме того, игнорировать военный совет генерального инспектора,

– заявила Ламбрехт.

Поставки оружия из Германии: последние новости

Ранее МИД Украины призвал Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Комментируя задержки по поставкам оружия в Украину, немецкий канцлер Олаф Шольц в начале июля сообщил, что Берлин передаст Вооруженным Силам Украины самые современные гаубицы.

Задержание поставок из страны он объясняет тем, что украинским бойцам для использования немецкого вооружения нужно учить в Германии.

В июне посол Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире. Речь идет о 10 стационарных системах ПВО IRIS-T.

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