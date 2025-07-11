Зеленский подтвердил возобновление поставок вооружения из США
- Президент Зеленский подтвердил возобновление поставок вооружения из США, которое ранее было приостановлено.
- Зеленский отметил, что Украина имеет хорошие политические сигналы от США и продолжит работать с американскими коллегами на военном уровне.
Недавно сообщалось о приостановлении военной помощи Украине от США. Но ее уже возобновили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского в пятницу, 11 июля.
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Что сказал Зеленский о помощи от США?
Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет хорошие политические сигналы высокого уровня. Как от Соединенных Штатов Америки, так и от европейских партнеров.
По всем докладам – поставки восстановлены,
– сообщил президент Украины.
Глава государства добавил, что на следующей неделе украинская команда продолжит работать с американскими коллегами на военном уровне. В частности, речь идет об украинских военных и генерале Келлоге.
Также готовятся новые европейские оборонные пакеты.
Напомним, что несколько дней назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что приостановление помощи касалось всех стран, а не только конкретно Украины.
Она назвала это "стандартным обзором", который инициировал глава Пентагона Пит Хегсет, вступив в должность.