Выстрел себе в ногу, – МИД о намерении Словакии прекратить аварийные поставки электричества Украине

МИД Украины отреагировал на решение правительства Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину. В ведомстве отметили, что такой шаг подрывает региональную энергетическую стабильность.

Словацкие чиновники объясняют решение техническими и стратегическими вызовами в энергетической сфере. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Георгия Тихого.

Какое заявление сделал украинский МИД?

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на намерение словацкого правительства прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

В ведомстве назвали такое решение "выстрелом себе в ногу". Там подчеркнули, что это может подорвать региональную энергетическую стабильность, а также отношения между странами – важными партнерами в сфере энергетической безопасности.

Такое решение Словакии нивелирует те важные шаги, которые были сделаны для интеграции энергетических систем наших государств в единую сеть,

– отметили в МИД.

В ведомстве также отметили, что сотрудничество в энергетике должно было стать "важной составляющей стратегического партнерства в Центрально-Восточном регионе".

Отдельно МИД обратил внимание на то, что решение о прекращении аварийных поставок может негативно повлиять на общий потенциал реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций в энергетике.

Словакия разрывает контракт с Укрэнерго: что известно?