В ТЦ Парижа услышали странный звук: это привело к массовой панике людей, работает полиция
Источник:BFM
В одном из торговых центров в Париже посетители услышали странные звуки. Люди массово выбегали из магазинов, на улице образовалась огромная толпа.
Это произошло в субботу, 18 февраля, в Quatre Temps – главном торговом центре района Ла-Дефанс, в западном пригороде Парижа.
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Что произошло в Париже
Отмечают, что услышали звуки выстрелов. С ТЦ экстренно эвакуировались сотни посетителей. Люди бросились бежать, из-за этого образовалась огромная толпа.
Детали ситуации выясняются. Известно, что в ТЦ работают правоохранители. Об этом также подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В твиттере были опубликованы первые кадры с места событий.
На видео видно, как люди массово выбегают из ТЦ.
Ошеломительные кадры из Парижа: видео
Как люди убегают с ТЦ: видео
Стрельба в центре Парижа
- 23 декабря в столице Франции неизвестный 69-летний мужчина посреди улицы совершил несколько выстрелов. В результате инцидента погибли люди.
- Известно о трех погибших и трех раненых парижанах. Стрельба произошла возле курдского центра на улице д'Энген.
- Находившийся в соседнем доме местный продавец рассказал, что слышал 7-8 выстрелов, впоследствии на улице началась паника.
- Еще один свидетель сообщил, что мужчине выстрелили в ногу, когда он был в парикмахерской. Его госпитализировали.
- Полиция изъяла у подозреваемого оружие, из которого он стрелял. Прокуратура заявила, что возбудила уголовное производство по факту убийства.
- Стрельба произошла почти 10 лет после того, как другой нападавший застрелил на улицах Парижа трех курдских женщин в январе 2013 года.