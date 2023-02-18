В ТЦ Парижа услышали странный звук: это привело к массовой панике людей, работает полиция

В одном из торговых центров в Париже посетители услышали странные звуки. Люди массово выбегали из магазинов, на улице образовалась огромная толпа.

Это произошло в субботу, 18 февраля, в Quatre Temps – главном торговом центре района Ла-Дефанс, в западном пригороде Парижа.

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Что произошло в Париже

Отмечают, что услышали звуки выстрелов. С ТЦ экстренно эвакуировались сотни посетителей. Люди бросились бежать, из-за этого образовалась огромная толпа.

Детали ситуации выясняются. Известно, что в ТЦ работают правоохранители. Об этом также подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В твиттере были опубликованы первые кадры с места событий.

На видео видно, как люди массово выбегают из ТЦ.

Ошеломительные кадры из Парижа: видео

Как люди убегают с ТЦ: видео

Стрельба в центре Парижа