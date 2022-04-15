Постоянные вражеские обстрелы, перегруппировка войск: Наев рассказал о ситуации на Востоке и Юге

Командующий Объединенных сил рассказал об оперативной ситуации на Востоке и Юге страны. Там россияне постоянно наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах. Там россияне не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Текущая ситуация на Востоке и Юге

По словам Наева, корабельные группировки и авиация противника ежедневно наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Враг продолжает частично блокировать город Харьков и осуществляет обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня,

– отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что россияне проводят перегруппировку и наращивание численности своих подразделений, а также пополнение боезапаса.

В то же время он подчеркнул, что подразделения сил обороны продолжают укреплять оборону и героически выполняют поставленные задачи по защите государства.

Кроме того, не остается равнодушным и гражданское население. Харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность города.

Наев убежден, что враг не пройдет там, где один за всех и все за одного. Сила украинцев в единстве!

Командующий Объединенных сил о ситуации на Востоке и Юге: смотрите видео