Постов ГАИ больше не будет: в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения
Источник:телеграм нардепа Алексея Гончаренко
Народные депутаты Украины 14 июля в поддержали очередные изменения в Правила дорожного движения. Теперь вместо знака "пост ГАИ" будет "дорожная станция патрульной полиции".
Нововведения определяют дорожную станцию патрульной полиции как участок местности вблизи проезжей части дороги, на которой есть сооружение для пребывания полицейских во время несения службы. Обозначать ДСПП будут дорожным знаком 6.10.
К теме Блокировка карты после нарушения ПДД: почему долги могут списать автоматически
Кроме этого, изменили ограничения на "Указателе общих ограничений скорости" с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах. Следует отметить, что де-факто такие ограничения вступили в силу еще 1 января 2018 года.
Новый указатель общих ограничений скорости / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко
Полезная информация для водителей
- Как правильно использовать ремень безопасности и чувствовать себя комфортно. Использование ремней безопасности снижает риск гибели пассажиров на 50%.
- Изменения в правилах дорожного движения Польши. Нововведения действуют с 1 июня 2021.
- Киевлянин создал мобильное приложение, которое помогает штрафовать водителей-нарушителей. Приложение фиксирует нарушение ПДД и отправляет видео полиции.