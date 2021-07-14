Постов ГАИ больше не будет: в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения

Народные депутаты Украины 14 июля в поддержали очередные изменения в Правила дорожного движения. Теперь вместо знака "пост ГАИ" будет "дорожная станция патрульной полиции".

Нововведения определяют дорожную станцию патрульной полиции как участок местности вблизи проезжей части дороги, на которой есть сооружение для пребывания полицейских во время несения службы. Обозначать ДСПП будут дорожным знаком 6.10.

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Кроме этого, изменили ограничения на "Указателе общих ограничений скорости" с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах. Следует отметить, что де-факто такие ограничения вступили в силу еще 1 января 2018 года.

Выдержка из проекта постановления о ДСПП / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Образец нового знака / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко



Новый указатель общих ограничений скорости / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

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. Государственной автомобильной инспекции МВД Украины (ГАИ) расформировали еще в ноябре 2015 года. Вместо нее создали патрульную полицию, которая имеет более широкие полномочия. ГАИ в Украине существовала с 1936 года. Она выполняла различные задания МВД, связанные с безопасностью дорожного движения. С 2015 году в Украине действуют также Сервисные центры МВД.