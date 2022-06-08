Пострадал человек, 6 домов повреждены, – глава ОВА о ситуации на Сумщине

Российские кафиры вечером 7 июня снова обстреляли Сумскую область. В частности, жилые районы. В результате повреждены дома людей.

Имеются полностью уничтожены жилые дома. Об этом рассказал глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Пострадавший человек

По его словам, кафиры повредили по меньшей мере 6 жилых домов, а также хозяйственные сооружения, сарая, ограждения и другое имущество людей. К счастью, обошлось без погибших, но один человек получил ранение.

Были прилеты по Краснопольской общине. Тяжелая ствольная артиллерия работала по Середино-будской общине. В телеграмме Живицкий также отмечал, что вечером обстреляли Шосткинский район, а в полдень – Великописаревское и Юнаковское общество.

Сумщина – под ежедневными обстрелами

Ночь прошла спокойно. Однако Живицкий отметил – в течение последних двух месяцев россияне обстреливают Сумщину каждый день, поэтому можно ожидать чего угодно в любой момент. Обстрелы кафиры ведут по приграничным населенным пунктам. Там расположены частные жилые сектора. Ни производств, ни предприятий, ни стратегических объектов там нет.

По мнению Живицкого, захватчики обстреливают жилые районы Сумщины для дестабилизации ситуации. Кроме того, это вредит инвестированию, а значит, подрывает экономику области. Несмотря на это, чиновник заверил, что в регионе работает бизнес и остаются иностранные инвесторы.

Что происходило в области в последние дни

6 июня россияне нанесли из минометов около 4 ударов по Великописаревской общине. После обеда кафиры словно взбесились: открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Было около 30 прилетов. Вражеский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство.

5 июня российские кафиры снова нанесли удар по Сумщине – обстреливали Шосткинский район и Белопольскую общину. Кроме того, над областью пролетели 2 вражеские ракеты.

4 июня захватчики выпустили 6 ракет "воздух – земля". В результате взрывов повреждены жилые дома в одном из населенных пунктов Сумской общины.

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