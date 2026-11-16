Силы обороны, возможно, поразили Ил-76 в Новгородской области: появились спутниковые снимки

10 ноября Силы обороны Украины провели атаку на аэродром в Новгородской области России. Спутниковый снимок зафиксировал вероятное поражение тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.

Об этом сообщает аналитическое сообщество AviVector.

Что известно о поражении

На обнародованных спутниковых кадрах зафиксированы последствия удара по площадке 123-го авиационного ремонтного завода.

Повреждения заметны возле стоянки техники, где находился самолет противника.



Поражение Ил-76 / AviVector

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали о попадании по территории предприятия в городе Старая Русса, где после взрывов возник сильный пожар. Предприятие имеет собственную взлетно-посадочную полосу, поэтому тяжелая авиация прибывает на ремонт непосредственно в производственные ангары.

Объект относится к ключевым звеньям оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора. Специалисты завода проводят регламентное обслуживание, ремонт и модернизацию военно-транспортных Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78, которые агрессор использует для переброски личного состава и военных грузов.

Кроме того, на базе завода ремонтируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов. Также технические мощности площадки задействованы в восстановлении авиационных двигателей Д-30КП, силовых установок и воздушных винтов.

Напомним, что " удар по 123-му авиаремонтному заводу в Новгородской области " – уже не первый. В частности, в марте 2026 года Силы обороны нанесли удар по заводскому ангару, предназначенному для обслуживания самолетов Ил-76 и легких многоцелевых самолетов Л-410.