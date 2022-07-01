Пострадали беременная женщина и 3 детей: новые подробности о ракетных обстрелах Одесчины

В результате двух ракетных ударов по Одесщине погибли 17 человек и еще 31 человек пострадал. Среди пострадавших беременная женщина и 3 детей.

Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. Об этом сообщают местные власти Одесской области, ссылаясь на официальное сообщение от ОК "Юг".

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Из-за авиаудара по Одесской области пострадали дети и беременная женщина

Выявлено 17 погибших, из них – 1 ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина,

– говорится в сообщении.

К счастью, спасателям удалось достать из-под завалов 8 человек, среди которых были 3 детей. Тем временем тяжелых раненых отвезли в больницу. Спасательные работы продолжаются.

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре ночью

В ночь на 1 июля российские захватчики попали в 9-этажный дом и две базы отдыха в поселке Сергеевка Белгород-Днестровском районе. Представитель Одесской ОВА отмечает, что это мирный населенный пункт, оккупанты намеренно его обстреляли.

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Оккупанты били из стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря. Они попали в дом и базы отдыха тремя ракетами Х-22.

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