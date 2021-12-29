Пострадали более 70 тысяч: сколько детей погибло на Донбассе с начала войны

На Донбассе в результате вооруженного конфликта погибли 152 ребенка. В то же время более 73 тысяч детей подверглись психологическому насилию.

В Офисе омбудсмена изданию сообщили, что статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов получили 73 332 ребенка. Из них 73 236 – подверглись психологическому насилию.

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По информации издания, 95 детей получили ранения, контузию или увечье, а 1 ребенок стал жертвой сексуального насилия.

В ЮНИСЕФ рассказали, что в гуманитарной помощи нуждаются почти полмиллиона детей. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставят под опасность их будущее.

Война на Донбассе: последние новости

22 декабря в трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе, которое действует с июля 2020 года. Однако оккупанты начали срывать тишину, когда с договоренностей прошел всего один день.

В результате действий российско-оккупационных войск 26 декабря получил ранение украинский военный. Состояние здоровья защитника медики оценивали как тяжелое.

27 декабря в зоне Операции Объединенных Сил два украинских военных получили ранения. Боевики срывали режим тишины 9 раз.

Пока появилась информация, что из-за дерзкого нарушения режима тишины боевиками на Донбассе Украина созывает срочное заседание ТКГ.

Боевики ранили двух украинских военных: смотрите видео

Война на Востоке Украины идет уже восьмой год. Вооруженный конфликт затронул более 400 тысяч мальчиков и девочек, живущих вдоль линии столкновения протяженностью 420 километров.