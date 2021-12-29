В Офісі омбудсмена виданню повідомили, що статус постраждалих внаслідок військових дій та збройних конфліктів отримали 73 332 дитини. З них 73 236 – зазнали психологічного насильства.

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За інформацією видання, 95 дітей отримали поранення, контузію чи каліцтво, а 1 дитина стала жертвою сексуального насилля.

В ЮНІСЕФ розповіли, що гуманітарної допомоги потребують майже пів мільйона дітей. Зростає покоління, оточене насильством та страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє.

Зверніть увагу! Війна на Сході України триває вже восьмий рік. Збройний конфлікт торкнувся й понад 400 тисяч хлопчиків та дівчат, які живуть вздовж лінії зіткнення протяжністю 420 кілометрів.

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22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, яке діє з липня 2020 року. Однак окупанти почали зривати тишу, коли з домовленостей минув лише один день.

Внаслідок дій російсько-окупаційних військ 26 грудня отримав поранення український військовий. Стан здоров'я захисника медики оцінювали як важкий.

27 грудня у зоні Операції Об'єднаних Сил двоє українських військових зазнали поранення. Бойовики зривали режим тиші аж 9 разів.

Наразі з'явилась інформація, що через зухвале порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі Україна скликає термінове засідання ТКГ.

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