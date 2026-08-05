Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны?

По данным военного командования, под ударом сил обороны были пункты управления беспилотниками российских оккупантов. Поражения зафиксировали в районах Малых Щербаков в Запорожье, Константиновке, Временного Яра и Зеленого Поля Донецкой области, а также Волфинской Курской области России.

К тому же они отработали по пункту управления россиян в районе Бахмута Донецкой области.

Также в Донецкой области защитники поразили переправу противника через реку Мокри Ялы вблизи села Веселое. Отмечается, что российские войска использовали ее для военной логистики, опрокидывания оккупантов, вооружения и материально-технических средств.

Кроме этого, нанесли удар по составу МТЗ врага в Ишуне, временно оккупированном Крыму.

Неспокойно в этот день также было в русском Уфе. В сети предполагают, что БПЛА могли атаковать территорию местного нефтеперерабатывающего завода. Зафиксировали по меньшей мере два попадания, после которых в небо поднялся столб дыма.

Также ночью взрывы раздавались в Тульской области России. После них в городе Алексине разгорелся масштабный пожар на логистическом центре маркетплейса Wildberries.