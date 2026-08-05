Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони?

За даними військового командування, під ударом Сил оборони були пункти управління безпілотниками російських окупантів. Ураження зафіксували у районах Малих Щербаків на Запоріжжі, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області Росії.

До того ж вони відпрацювали по пункту управління росіян в районі Бахмута на Донеччині.

Також у Донецькій області оборонці уразили переправу противника через річку Мокрі Яли поблизу села Веселе. Зазначається, що російські війська використовували її для військової логістики, перекидання окупантів, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Окрім цього, завдали удару по склад МТЗ ворога в Ішуні, що в тимчасово окупованому Криму.

Неспокійно цього дня також було в російській Уфі. У мережі припускають, що БпЛА могли атакувати територію місцевого нафтопереробного заводу. Зафіксували щонайменше два влучання, після яких у небо здійнявся стовп диму.

Також у ночі вибухи лунали в Тульській області Росії. Після них у місті Алексін розгорілась масштабна пожежа на логістичному центрі маркетплейса Wildberries.