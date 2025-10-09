Мужчина, который из-за российской атаки получил примерно 70% ожогов тела и потерял жену, впервые увидел своего сына. Мальчик появился на свет в день трагедии 7 сентября.

Видео первой встречи мужчины со своим новорожденным сыном опубликовало hromadske, передает 24 Канал.

Что известно о щемящей истории пострадавших от российской атаки?

На снятых кадрах видно, как отец нежно касается малыша, подключенного к аппаратам жизнеобеспечения. Ребенок родился преждевременно и находился в тяжелом состоянии.

На записи слышно женский голос, который обращается к мальчику по имени Назар и говорит, что к нему пришел папа.

Видео первой встречи отца и сына, пострадавших из-за российской атаки

Напомним! В воскресенье, 7 сентября, во время российского обстрела тяжелые повреждения получили супруги. Беременная женщина Татьяна Сакиян получила ожоги 95% тела.

К тому же у нее были взрывная травма, сепсис, полиорганная недостаточность и еще ряд диагнозов. Татьяну подключили к искусственной вентиляции легких.

Врачи решили провести кесарево сечение.

Женщина находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких вместе с преждевременно рожденным сыном. Медики дважды в неделю проводили консилиумы, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентки, однако 22 сентября в 20:45 врачи констатировали ее смерть.

Ее мужа, который получил 70% ожогов, после стабилизации состояния перевели в ожоговое отделение, где он продолжает лечение.

