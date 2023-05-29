Вышел за водой и потерял руку: как в Днепре спасают пострадавших в результате атаки россиян
Источник:Сергей Рыженко
Пострадавшие в результате ракетного удара по поликлинике в Днепре 26 мая продолжают приходить в себя от пережитого, медики делают все возможное, чтобы те вернулись к привычной жизни.
Так, по состоянию на 29 мая в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова находятся 7 человек, получивших ранения во время вражеской атаки. Директор медучреждения Сергей Рыженко рассказал об их состоянии.
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Среди пострадавших – 52-летняя Анна. У женщины открытая черепно-мозговая травма, множественные раны головы, переломы костей лица и тяжелое ранение обоих глаз. В реанимации больницы ее состояние удалось стабилизировать. После поправки нужно восстанавливать зрение.
Сергею 44 года – врач, с тяжелой травмой головы, ранением лица, из которого доставали осколки, с перфорацией барабанной перепонки и переломом бедренной кости. Хочет поскорее вернуться к работе, чтобы оказывать помощь героям.
Дмитрий, 80 лет – пенсионер-прохожий, вышел за водой и потерял руку. Бодро держится и верит только в нашу победу.
80-летний Сергей просто вышел за водой в тот день, когда рядом разорвалась российская ракета / Фото Сергея Рыженко
Еще четверо пострадавших поправляются, их готовят к выписке.
Удар по поликлинике в Днепре: главное
- В результате ракетного удара по поликлинике в Днепре получил ранения 31 человек. Пятнадцать пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
- Среди пострадавших двое малолетних детей: мальчикам всего 3 и 6 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- Также пострадали 8 медицинских работников.
- В воскресенье, 28 мая, стало известно, что в результате преступного ракетного удара по поликлинике в Днепре, который Россия нанесла днем 26 мая, три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли.
- Следовательно, количество жертв в результате атаки возросло до 4.