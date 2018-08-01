Пострадавшие рассказали об отравлении шаурмой

В Киеве госпитализировали уже более 60 человек после отравления шаурмой, они находятся в разных больницах Киева.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал наш корреспондент.

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В частности в Александровской больнице находится 23 пациента. У них диагностировали сальмонеллез. Теперь известно, что люди покупали ее в трех точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.

Плохо себя чувствую, у меня сильная боль в животе. Мы планируем написать заявление в полицию, мы с друзьями это так не оставим, то что мы пережили – это ужас,

– рассказала потерпевшая, которая покупала шаурму с друзьями возле Почтовой площади.

Сейчас в полиции из киоска изъяли все мясо и проводят экспертизу.

В случае наличия всех доказательств передадут материалы в суд. Им может грозить штраф в размере до 100 необлагаемых налогом доходов граждан, а также арест до 6 месяцев и ограничение свободы до 6 лет,

– прокомментировал ситуацию старший следователь Днепровского отдела полиции Киева Игорь Каганец.

Напомним, в Днепровском районе Киева люди массово отравились шаурмой. Так, в течение 30 июля в полицию поступило 16 сообщений от врачей из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. В полиции начали расследование по факту инцидента.