Пострадавших и погибших в Лисичанске часами невозможно было унести с улиц, – Гайдай

В результате вражеских обстрелов Лисичанска в ночь с 30 на 31 марта произошло 9 пожаров. Несколько пострадавших и погибших нельзя было забрать с улиц в течение нескольких часов – ведь противник постоянно вел огонь.

Окончательное количество жертв устанавливается. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лисичанске враг попал в нефтяное хранилище.

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В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтяное хранилище

Чтобы поскорее потушить пламя, на нефтебазу направили усиленное подразделение спасателей. Тем временем в Северодонецке произошел пожар в школе.

За сутки на Донбассе отбили 5 атак врага

В общей сложности ВСУ за сутки удалось отразить 5 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Наши защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Удачно поработали и подразделения ПВО. Над Донбассом они сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Тем временем ВСУ полностью освободили Малую Рогань в Харьковской области: видео