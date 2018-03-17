Пострадавший в Гудаури украинец в реанимации

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, находится в реанимации.

16 марта на популярном среди туристов горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя кресельный подъемник. Вместо того, чтобы вытаскивать людей вверх, канатная дорога со скоростью начала крутиться в обратном направлении. Люди буквально вылетали из кресел, некоторые, чтобы не попасть в металлическую "мясорубку" сами прыгали, чтобы спастись.

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По предварительной информации сбой произошел из-за отключения электроэнергии.

Погибших, к счастью, нет, но пострадали 11 человек, среди которых двое украинцев, граждане Швеции, Грузии и России.

Сначала сообщалось, что пострадавший украинец в тяжелом состоянии был госпитализирован в Тбилиси.

17 марта появилась информация, что мужчина находится в реанимации.

Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает "Радио Свобода".

Он уточнил, что двое пациентов, которых привезли в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, были выписаны и уже покинули клинику.

В медучреждении остается пятеро пострадавших, среди них и украинец, которому понадобилась операция.

Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут,

– сообщил врач.