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Постраждалий в Гудаурі українець у реанімації

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Аварія в Гудаурі: українець перебуває у реанімації
Аварія в Гудаурі: українець перебуває у реанімації / Фото із відкритих джерел

Громадянин України, який постраждав внаслідок аварії на канатній дорозі на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі, перебуває в реанімації.

16 березня на популярному серед туристів гірськолижному курорті Гудаурі вийшов з ладу крісельний підйомник. Замість того, щоб витягувати людей нагору, канатна дорога зі швидкістю почала крутитись у зворотному напрямку. Люди буквально вилітали з крісел, дехто, щоб не потрапити в металеву "м'ясорубку" самі стрибали, аби врятуватись.

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За попередньою інформацією збій стався через відключення електроенергії.

Загиблих, на щастя, немає, але постраждало 11 осіб, серед яких двоє українців, громадяни Швеції, Грузії та Росії.

Спершу повідомлялось, що постраждалий українець у важкому стані був госпіталізований у Тбілісі.

17 березня з’явилась інформація, що чоловік перебуває в реанімації.

Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, інформує «Радіо Свобода»

Він уточнив, що двоє пацієнтів, яких привезли до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, були виписані і вже покинули клініку.

У мед закладі залишається п’ятеро постраждалих, серед них і українець, якому знадобилась операція.

Четверо з них перебувають у відділенні неврології та нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть,
– повідомив лікар.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Грузії Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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