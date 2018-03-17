Постраждалий в Гудаурі українець у реанімації

Громадянин України, який постраждав внаслідок аварії на канатній дорозі на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі, перебуває в реанімації.

16 березня на популярному серед туристів гірськолижному курорті Гудаурі вийшов з ладу крісельний підйомник. Замість того, щоб витягувати людей нагору, канатна дорога зі швидкістю почала крутитись у зворотному напрямку. Люди буквально вилітали з крісел, дехто, щоб не потрапити в металеву "м'ясорубку" самі стрибали, аби врятуватись.

Читайте також: Почалася м'ясорубка, людей викидало хвилею, – очевидець моторошної події у Грузії

За попередньою інформацією збій стався через відключення електроенергії.

Загиблих, на щастя, немає, але постраждало 11 осіб, серед яких двоє українців, громадяни Швеції, Грузії та Росії.

Спершу повідомлялось, що постраждалий українець у важкому стані був госпіталізований у Тбілісі.

17 березня з’явилась інформація, що чоловік перебуває в реанімації.

Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, інформує «Радіо Свобода»

Він уточнив, що двоє пацієнтів, яких привезли до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, були виписані і вже покинули клініку.

У мед закладі залишається п’ятеро постраждалих, серед них і українець, якому знадобилась операція.

Четверо з них перебувають у відділенні неврології та нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть,

– повідомив лікар.