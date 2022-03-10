"Построен на пропаганде и иллюзиях": в Польше уничтожен советский памятник

Во вторник вечером кто-то сверг памятник победителям советской армии, который стоял на городском кладбище в Кошалине. Сеть кипела от комментариев: "Он был стар! Построен на пропаганде и иллюзиях".

На памятнике изображен советский военный с ружьем и ребенок, держащий голубя мира. Его открыли в 1954 году. Это был первый памятник, который был установлен в Кошалине после Второй мировой войны.

К теме Украинские беженцы в Польше просят переезжать в малые муниципалитеты

В 1998 году памятник был снесен, а в марте 2001 года был установлен на новом месте – на городском кладбище, где лежат советские военные.

Памятник опрокинули в ночь с 8 на 9 марта. Скорее всего, экскаватором – на газоне и тротуаре видны следы строительной техники.

На постаменте остались только ноги девушки и ботинки. Сотрудники кладбища сообщили в полицию. Закон о разрушении памятника советской армии на городском кладбище в Кошалине является ответственностью Главного управления муниципальной полиции, расследующего это дело. В дальнейшем памятник будет охраняться.

Мы имеем дело с актом вандализма. С другой стороны, давно известно, что агрессия порождает агрессию,

– сказал спикер главы Кошалина Роберт Грабовский.

Мнения жителей Кошалина и области по этому поводу разделились:

" Ну, кто-то пострадал... Но не удивительно",

"Надеюсь, это станет символом падения путинской России",

"Это уже начинает носить опасный характер. Спираль ненависти сворачивается, вращается и обостряется еще больше. Теперь они также уничтожат могилы поляков за границей",

"Пошлем в мир любовь, а не ненависть. Для меня это просто вандализм".

Разрушенный памятник советской армии в Польше: