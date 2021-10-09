Посыл к нашим папам и дедушкам, – онлайн-магазин о своих наборах "Сделанный в СССР"

В Тернополе онлайн-магазин с одеждой попал в скандал из-за носков "Сделанный в СССР", которые посвятили Дню защитников и защитниц. Компания объяснила, чем руководствовалась при его создании и заблокировала всех, кто выразил возмущение такой идеей.

В комментарии 24 каналу онлайн-магазин nusho.shop заявил, что удивлен реакцией людей в интернете. Свой принт они якобы создали для старшего поколения, которое действительно родилось в Союзе.

Напомним "Сделан в СССР": популярный онлайн-магазин попал в скандал перед Днем защитника

"Уважайте мнение других"

Свою позицию магазин также продублировал в посте с пресловутым набором носков и трусов. Там обратили внимание на "других ваших земляков", которым, очевидно, такой принт нравится.

Принт об СССР несет посыл к нашим папам и дедушкам, которые действительно родились в это время. И это факт. Для тех людей, кому не нравится этот принт – это ваше право, потому что мы в свободной стране и важно мнение каждого украинца. Но просим вас уважать мнения и других ваших земляков,

– написал онлайн-магазин.

nusho.shop пообещали, что учтут пожелания людей, которых зацепил принт про СССР. Впрочем, уточняющие вопросы они отказались комментировать.

Негативные комментарии удалили, а пользователей – в бан

За два дня, пока на странице висит пост с набором "Сделанный в СССР", пользователи оставили более тысячи негативных комментариев. Люди писали, что это возмутительно и цинично. В сети остались скриншоты таких реакций.



Как пользователи реагировали на подарочный набор / Скриншот из телеграма "Новини.Live"

Впрочем, уже вечером 9 октября комментариев осталось только 38 и все с положительным или нейтральным содержанием. Как объяснил онлайн-магазин: сам забанил всех, кто "поднял политические темы".

За нецензурные высказывания в постах, сообщениях – вы получаете БАН

За оскорбление наших покупателей – вы также получаете БАН

За поднятие политических тем в комментариях, в частности о СССР – вы получаете уже такой привычный БАН,

– написали они в комментариях.



Магазин почистил комментарии и объяснил почему / Скриншот 24 канала

Тег # деньзащитникаотечества, к которому были претензии у пользователей, магазин не убрал. В комментарии 24 каналу nusho.shop посоветовал проверить, как много украинских магазинов за ним размещает посты.