"Посыплется" ли фронт, если Путин перебросит войска из Сирии в Украину

Россия выводит свои военные базы из Сирии: часть передислоцировалась в Ливию, часть уехала домой. Это дополнительные высвобожденные войска России, которые могут задействоваться в войне против Украины.

Журналистка Первого радио, востоковед Марианна Беленькая рассказала в эфире 24 Канала, что российские базы Хмеймим и Тартус, которые активно вывозят из Сирии, не являются достаточно мощными, чтобы существенно повлиять на ситуацию на украинском фронте.

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Никаких официальных заявлений о возможной отправке этих войск в Украину пока не было. То есть это лишь предположение.

Пока речь идет о частичной передислокации в сторону Ливии, где Россия также имеет свои интересы. Это небольшие базы, где размещали системы ПВО и наземные службы. Что-то неопределенное, ведь основные боевые силы из Сирии давно вывели – ударные спецподразделения и другие войска,

– объяснила востоковед Марианна Беленькая.

Российская армия начала покидать Сирию уже через несколько дней после падения режима Башара Асада, которое произошло 8 декабря.

Куда направляются беглецы

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, в Сирии находилось от 6 до 7,5 тысяч российских солдат.

Технику, вооружения и войска планировали вывозить военными самолетами с авиабазы Хмеймим, а из Тартуса – кораблями.

Накануне об этом сообщало Главное управление разведки МО Украины. Они же 15 декабря опубликовали информацию о том, что Россия "переезжает" из Сирии в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу.