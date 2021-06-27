В Москве едва не устроили драку за вентиляторы: эпичное видео

В Москве в одном из популярных строительных гипермаркетов покупатели устроили потасовку и чуть не подрались за вентиляторы. За такое спасение от жары спрос сейчас вырос в 100 раз.

Когда именно произошел инцидент – не известно. В сети только сообщили название гипермаркета – "Леруа Марлен". Располагается он в Красногорске, одном из пригородов российской столицы.

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Потасовка за вентиляторы в Москве

В сети появилось соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как покупатели с невероятной скоростью достают запакованные вентиляторы из мешка, который только что принесли. В то же время они никого не подпускают к своей добыче.

Добавим, что жара в Москве бьет все исторические рекорды и уже в течение недели не опускалась ниже +32. В частности, 24 июня здесь впервые за 143 года наблюдений зафиксировали +33,8 градуса.

На фоне такой аномальной жары соответственно вырос спрос на климатическую технику. Более того, во многих магазинах соответствующий товар стал дефицитом.

По данным РБК, на вентиляторы москвичи за последние 7 дней уже потратили 17 миллионов рублей (почти 6,5 миллиона гривен). А на кондиционеры – более 32 миллионов (12,1 миллиона гривен). Спрос на последние вырос в 2,2 раза, если сравнивать с первой неделей июня.

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Битва за вентиляторы: в Москве покупатели устроили потасовку за вентиляторы - видео