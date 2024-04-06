Впрочем, эта информация не является новой, отметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. В разговоре с 24 Каналом он рассказал, что подобные риски существуют давно.

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"Си Цзиньпин приказал завершить большую модернизацию китайской армии. И, конечно, он рассматривает варианты вторжения", – добавил Харитонов.

Потенциальный риск вторжения

В сети появились фото, свидетельствующие о потенциальной подготовке Китая. В частности, полигон во Внутренней Монголии, где тренируются китайские военные, повторяет контуры квартала в Тайбэе, где расположен президентский квартал.

Скриншот

"Это не новая история. Такие вещи у них там появляются как минимум с 2010 года. Они периодически строят какие-то новые варианты правительственного квартала в Тайбэе, планируя высадить своих спецназовцев для быстрого уничтожения правительства. Это очень напоминает российские методички, которые переписал Китай или даже принимал совместное участие в их разработке, учитывая огромное количество военных учений между ним и Россией", – заметил Харитонов.

Впрочем, все больше разговоров сможет ли Китай экономически потянуть любую войну. По словам эксперта, у него нет такого потенциала. Ведь ведущие компании отказываются вести бизнес в Китае, внедряются санкции на технологический сектор.

"Сейчас, например, американский Конгресс призывает США наложить санкции на китайские проводники старого поколения. Известно, что запрещено поставлять технологии для инновационных чипов. То есть не будет у Китая оружия на основе квантовых вычислений. Но в то же время Китай является лидером в производстве старых чипов – это надо тоже преодолеть", – объяснил он.

Таким образом Китаю будет сложно начать эту войну и она может перенестись с 2027 года на 2035, например. Тем временем задача США – сделать так, чтобы сдержать его экономически.

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