Утім, ця інформація не є новою, зауважив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. У розмові з 24 Каналом він розповів, що подібні ризики існують давно.

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"Сі Цзіньпін наказав завершити велику модернізацію китайської армії. І, звісно, він розглядає варіанти вторгнення", – додав Харитонов.

Потенційний ризик вторгнення

В мережі з'явилися фото, що свідчать про потенційну підготовку Китаю. Зокрема, полігон у Внутрішній Монголії, де тренуються китайські військові, повторює контури кварталу у Тайбеї, де розташований президентський квартал.

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"Це не нова історія. Такі речі у них там з'являються щонайменше з 2010 року. Вони періодично будують якісь нові варіанти урядового кварталу в Тайбеї, плануючи висадити своїх спецпризначенців для швидкого знищення уряду. Це дуже нагадує російські методички, які переписав Китай або навіть брав спільну участь у їх розробці, враховуючи величезну кількість військових навчань між ним і Росією", – зауважив Харитонов.

Утім, все більше розмов чи зможе Китай економічно потягнути будь-яку війну. За словами експерта, в нього немає такого потенціалу. Адже провідні компанії відмовляються вести бізнес у Китаї, впроваджуються санкції на технологічний сектор.

"Нині, наприклад, американський Конгрес закликає США накласти санкції на китайські провідники старого покоління. Відомо, що заборонено поставляти технології для інноваційних чипів. Тобто не буде в Китаю зброї на основі квантових обчислень. Але в той же час Китай є лідером у виробництві старих чипів – це треба теж перебороти", – пояснив він.

Таким чином Китаю буде складно почати цю війну і вона може перенестися з 2027 року на 2035, наприклад. Тим часом завдання США – зробити так, щоб стримати його економічно і військово.

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