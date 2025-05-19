Потепление в Киеве: синоптики объяснили, когда ожидать

В столице Украины наконец-то ожидается потепление. 20 мая будет еще прохладно, но в дальнейшем приятная погода с 20 –24 градусами тепла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Грозы накроют часть Украины: какая погода будет 20 мая

Когда ожидать потепления в Киеве

Синоптики сообщили, что 20 – 24 мая в столице Украины можно рассчитывать на неустойчивую погоду с колебаниями температуры, атмосферного давления и влажности воздуха.

Во вторник, 20 мая, еще будет прохладно. Однако в дальнейшем постепенное приятное потепление – днем до 24 градусов тепла. В субботу, 24 мая, снова ощутимое снижение температуры, но непродолжительное.

Потепление в столице / График Укргидрометцентра

Во вторник, 20 мая местами кратковременный дождь, среда и четверг – без осадков, в пятницу – местами небольшой, а в субботу умеренный дождь.

К слову, 19 мая в Киеве ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Жителей и гостей города во время грозы призывают позаботиться о своей безопасности. В частности, избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.