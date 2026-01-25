Где наконец будет до +6 градусов в Украине, и когда потеплеет: синоптики назвали даты

В некоторых областях столбики термометров превысят отметку 0, там морозов в дневные часы не предвидят вообще. В то же время кое-где холод до сих пор сохранится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики также назвали даты повышения температурных показателей.

Куда вернется тепло?

Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в течение 25 января составит от 6 до 11 градусов мороза в восточных и северо-восточных регионах. В южных и западных областях будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В то же время на территории Закарпатья, Одесской области и Крыма в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В других регионах в течение дня все еще сохранится холод от 4 до 9 градусов мороза.

26 – 27 января постепенное повышение температуры на 3 – 5 градусов,

– говорится в сообщении.

Какую погоду ждать также?