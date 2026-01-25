Где наконец будет до +6 градусов в Украине, и когда потеплеет: синоптики назвали даты
- 25 января температура в восточных и северо-восточных регионах будет от 6 до 11 градусов мороза.
- В период с 26 по 27 января ожидается постепенное повышение температуры на 3 – 5 градусов.
В некоторых областях столбики термометров превысят отметку 0, там морозов в дневные часы не предвидят вообще. В то же время кое-где холод до сих пор сохранится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики также назвали даты повышения температурных показателей.
Смотрите также Будут опасные погодные условия, а мороз ослабевает ежедневно: как изменится погода на выходных
Куда вернется тепло?
Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в течение 25 января составит от 6 до 11 градусов мороза в восточных и северо-восточных регионах. В южных и западных областях будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В то же время на территории Закарпатья, Одесской области и Крыма в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В других регионах в течение дня все еще сохранится холод от 4 до 9 градусов мороза.
26 – 27 января постепенное повышение температуры на 3 – 5 градусов,
– говорится в сообщении.
Какую погоду ждать также?
Ранее сообщалось, что с 26 – 27 января в Украину 27 января в Украину может зайти циклон с юго-запада, который принесет снег, дождь, а также гололед в некоторых регионах. К тому времени осадки в основном будут незначительными.
Синоптик Виталий Постригань сообщал, что в ближайшее время сильные морозы в Украине должны ослабнуть. Сейчас погода достаточно изменчива из-за различных антициклонов, поэтому аномальный холод еще возможен.
Также в Украине выпадет незначительный и умеренный снег, объем зависит от региона. В то же время местами такие осадки будут с дождем. На дорогах будет гололедица и налипание мокрого снега, поэтому стоит быть осторожными.