В Украину идет потепление до +23: как и когда изменится погода, и вернутся ли дожди

В ближайшие дни погода на территории Украины будет сопровождаться отсутствием существенных осадков, однако местами выпадут дожди. В то же время температурные показатели уже вскоре снова повысятся.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Приближается ощутимое потепление, но местами – заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Украине

Когда повысится температура?

Укргидрометцентр сообщил, что в период с 3 по 5 мая в Украине установится преимущественно сухая и спокойная погода. Осадков не ожидается, только 4 – 5 мая на юго-востоке местами возможны незначительные и умеренные дожди.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 1 до 10 градусов тепла, однако сохраняется риск заморозков на поверхности почвы в пределах от 0 до 3 градусов тепла. Ночью 3 мая снижение будут в большинстве областей.

Исключениями станут западные и большинство северных областей. Ночью 4 мая заморозки прогнозируют в восточной части страны. В дневные часы столбики термометров будут показывать в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла.

Самые теплые условия будут предусматривать в западных и северных областях, там прогнозируют от 16 до 21 градуса тепла. Но уже с началом следующей недели температура воздуха, как ожидается снова начнет повышаться.

4 – 5 мая дальнейшее повышение температуры на 2 – 4 градусов,

– говорится в сообщении.

Как изменится погода?

Отметим, что начальник Черкасского областного центра по гидрометерологии Виталий Постригань в фейсбуке также сообщал, что в период с 4 по 7 мая в Украине ожидается ощутимое потепление и сухая погода без осадков.

По его словам, температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, одновременно днем местами уже пригреет и будет в пределах от 18 до 23 градусов тепла, но это будет способствовать росту уровня пожарной опасности.

Дождались. Теперь наслаждаемся теплом,

– написал синоптик.

Какой будет погода в ближайшее время?

Синоптики пока не прогнозируют никаких опасных погодных явлений, специалисты не предусматривают возвращения сильного ветра, туманов или пылевой бури, поскольку погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Еще на этих выходных погоду на территории Украины будет формировать антициклон, который принесет преимущественно сухие и малооблачные условия. Температура постепенно будет повышаться, одновременно заморозки в ночные часы почти исчезнут.

Несмотря на вышеупомянутое повышение температурных значений, рост показателей до 25 градусов тепла пока не ожидается. Ранее также отмечали, что прежде всего тепло ворвется в западные и северные области.