Майор НГУ назвал ключевую проблему россиян на фронте после зимы

Даже российские военкоры вынуждены признать, что в оккупационной армии есть определенные проблемы, а оборону Украины не всегда удается пробить. Интересно, что враг говорит, что наступление затрудняют именно Силы обороны, а не "войска НАТО", как заявляли ранее.

На фронте чувствуется определенная усталость оккупантов. Как отметил 24 Каналу майор, заместитель командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко, зима в 2026 году действительно была тяжелой.

Почему зимой россиянам было сложнее?

Из-за погодных условий, сильных морозов боевые действия зимой были особенно тяжелыми для украинских военных. Также были трудности с логистикой, обустройством быта. Несмотря на это, для стороны, которая наступает, все усложнялось еще больше.

Врагу еще сложнее подтягивать ресурсы, обеспечивать их. Такие факты как обморожение постоянно случались у противника, потому что в России не беспокоятся о своих солдатах. Для них это самый дешевый одноразовый ресурс,

– подчеркнул военный.

То, что сейчас происходит, означает, что враг имел другие резервы живой силы, другие подразделения, которые Россия использует с наступлением лучшей погоды. Оккупанты пытаются наращивать свои силы, формировать новые штурмовые группы, посылают их в наступление.

В большинстве случаев они натыкаются на прочную оборону, их уничтожают очень быстро. Сейчас говорится об успешной работе Сил обороны в так называемой кил-зоне, то есть достаточно далеко от передовых позиций. Это не позволяет врагу ежедневно продвигаться и достигать своих целей.

Надо понимать, что с изменением погодных условий, может меняться тактика противника. Например, летные условия другие, враг может применять БПЛА других типов, разведывательные дроны,

– добавил Владимир Назаренко.

В таких условиях украинским военным надо быть умными, выносливыми, ведь мы защищаем свою землю и должны стоять до конца.

Обратите внимание! Стало заметно, что россияне с потеплением изменили тактику наступления. Использование беспилотников возросло, зато техники стало меньше. Ею трудно передвигаться, она малоподвижная и хорошо заметна. К тому же в полях еще много влаги.

Что изменилось на фронте с потеплением?