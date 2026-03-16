На фронте чувствуется определенная усталость оккупантов. Как отметил 24 Каналу майор, заместитель командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко, зима в 2026 году действительно была тяжелой.
Смотрите также ВСУ могут переломить ситуацию на фронте: эксперт назвал два условия
Почему зимой россиянам было сложнее?
Из-за погодных условий, сильных морозов боевые действия зимой были особенно тяжелыми для украинских военных. Также были трудности с логистикой, обустройством быта. Несмотря на это, для стороны, которая наступает, все усложнялось еще больше.
Врагу еще сложнее подтягивать ресурсы, обеспечивать их. Такие факты как обморожение постоянно случались у противника, потому что в России не беспокоятся о своих солдатах. Для них это самый дешевый одноразовый ресурс,
– подчеркнул военный.
То, что сейчас происходит, означает, что враг имел другие резервы живой силы, другие подразделения, которые Россия использует с наступлением лучшей погоды. Оккупанты пытаются наращивать свои силы, формировать новые штурмовые группы, посылают их в наступление.
В большинстве случаев они натыкаются на прочную оборону, их уничтожают очень быстро. Сейчас говорится об успешной работе Сил обороны в так называемой кил-зоне, то есть достаточно далеко от передовых позиций. Это не позволяет врагу ежедневно продвигаться и достигать своих целей.
Надо понимать, что с изменением погодных условий, может меняться тактика противника. Например, летные условия другие, враг может применять БПЛА других типов, разведывательные дроны,
– добавил Владимир Назаренко.
В таких условиях украинским военным надо быть умными, выносливыми, ведь мы защищаем свою землю и должны стоять до конца.
Обратите внимание! Стало заметно, что россияне с потеплением изменили тактику наступления. Использование беспилотников возросло, зато техники стало меньше. Ею трудно передвигаться, она малоподвижная и хорошо заметна. К тому же в полях еще много влаги.
Что изменилось на фронте с потеплением?
- Украинские военные ожидают увеличение наступательных действий. Причина в том, что с потеплением враг может активнее использовать легкую технику, мотоциклы, такие случаи уже фиксируют. Впрочем весной также возрастет количество поражений со стороны Сил обороны.
- Интересно, что оккупанты использовали плохую видимость для продвижения. Прикрываясь туманом, сильными морозами, они пробовали наступать. Теперь фактор погоды изменился, украинские военные смогут быстрее обнаруживать врага.
- Также важно, что после потепления оккупанты не вернулись к механизированным штурмам, они делают ставку на продвижение малых пехотных групп, инфильтрацию. Технику в основном используют для подвоза.