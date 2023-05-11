Больше никаких заморозков: синоптики назвали точную дату потепления
С минувшей субботы в части областей нашего государства снова наблюдаются заморозки. Кое-где они сильные, достигают 5 градусов. Впрочем, уже вскоре даже в темное время суток повсюду будут только "плюсы".
Когда отступят заморозки, в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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В Украину идет потепление
Наталья Птуха отметила, что ситуация довольно оптимистичная. Хотя этой ночью в части регионов еще донимали заморозки, впрочем, больше они не ожидаются.
С 12 мая в ночные часы уже +3...+10, без всяких заморозков. На побережье морей даже до +13 может быть,
– прогнозирует синоптик.
Днем четверга +12...+17. На Закарпатье даже до 21 градуса тепла. Далее, с 12 – 13 мая по всей территории Украины уже +17…+22. Только на Прикарпатье и в Крыму несколько прохладнее. Там ожидается 14 – 19 градусов.
Заметим, что, по словам синоптика, стремительного потепления в мае все же не будет. Да и о значительной жаре речь еще не идет.