+19 градусов: где прогнозируют самую высокую температуру в последние зимние дни

В Украину пришло потепление. В части областей температура поднялась всего на несколько градусов, в остальных — уже в два раза.

Интересно, что дальше местами прогнозируют даже до +19. Где же ждать самых высоких температур в последние зимние дни, рассказывает 24 Канал.

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Где будет самая высокая температура

Заметим, что на субботу, 25 февраля, синоптики прогнозировали в большинстве областей уже более 10 градусов тепла. В части +12…+14, а на Юге уже даже до +16 градусов. Прохладнее всего в восточных и северо-восточных областях. Там в основном +5.

Впрочем, самую высокую температуру прогнозируют на предпоследний день февраля. Так, в понедельник, 27 февраля, в Крыму воздух может прогреться до +17...+ 19 градусов днем.

Интересно, что достаточно большие плюсы, вероятно, будут даже ночью. По прогнозу Укргидрометцентра, в темное время суток на временно оккупированном полуострове +8...+10 градусов.

Тем временем на Западе и Севере будет гораздо прохладнее. Там максимум в основном только +4.

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Прогноз погоды на 27 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра