Потепление в Украине: когда пригреет почти до +20 градусов
На этой неделе в Украине ощутимо возрастет температура воздуха. Кое-где может потеплеть уже до +17 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Потепление в Украине
В ближайшие трое суток осадков в Украине не будет. Только ночью 3 марта в южной части и в большинстве северных областей, днем на крайнем Юге местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
В понедельник ночью и утром в Украине, кроме Востока, местами туман.
Температура ночью от +2 до -3 градусов, 3 марта на Востоке -2 – -7. Днем +1 – +9, в западных областях 4 – 5 марта, также 5 марта и в южной части +9 – +14, на Востоке 0 – +6 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 7 марта в Украине может пригреть до +17 градусов. В частности, такая высокая температура ожидается на Львовщине, Одесчине и Прикарпатье.
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Прогноз погоды на 6 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
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Погода на март: прогноз на месяц
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в марте предполагается +1 – +7 градусов.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров (в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра), что меньше нормы.
- Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который когда-либо фиксировали в марте в Украине, достигает -20 – -37 градусов. На Закарпатье и в южной части -10 – -27 градусов.
- Абсолютный максимум температуры воздуха +19 – +29 градусов, в Карпатах +14 – +16.
- Ранее в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила: "Март – это переходный месяц. Может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры".