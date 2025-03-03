Потепление в Украине: когда пригреет почти до +20 градусов

На этой неделе в Украине ощутимо возрастет температура воздуха. Кое-где может потеплеть уже до +17 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

В ближайшие трое суток осадков в Украине не будет. Только ночью 3 марта в южной части и в большинстве северных областей, днем на крайнем Юге местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

В понедельник ночью и утром в Украине, кроме Востока, местами туман.

Температура ночью от +2 до -3 градусов, 3 марта на Востоке -2 – -7. Днем +1 – +9, в западных областях 4 – 5 марта, также 5 марта и в южной части +9 – +14, на Востоке 0 – +6 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 7 марта в Украине может пригреть до +17 градусов. В частности, такая высокая температура ожидается на Львовщине, Одесчине и Прикарпатье.

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Прогноз погоды на 6 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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