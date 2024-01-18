Пригреет до +12: будет ли в Украине аномальное потепление
Перед выходными в Украине снова повысится температура. В части областей достигнет 12 градусов тепла.
Есть ли такие периоды потепления в январе аномальными для Украины. 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Аномально или нет
За прогнозом Укргидрометцентра, этой ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях 1 – 6 тепла. Днем 4 – 9 градусов. Впрочем, на крайнем Юге до +12.
На остальной территории Украины в течение суток от 3 тепла до 2 мороза. В центральных областях 0 – 5 градусов мороза.
Синоптика ответила, является ли потепление аномальным для января.
Аномальным это считать нельзя. Как раз для последних лет, по сравнению с новыми климатическими нормами, как раз где-то близко к норме. Кое-где немного выше может быть, но все зависит от региона, где это анализировать,
– подчеркнула Птуха.
В каких областях будет снег, а где – дождь 19 января
- Синоптики прогнозируют, что на Юге, Востоке и Днепропетровской области будет дождь.
- На остальной территории Украины будет умеренный дождь и мокрый снег.
- На Закарпатье и в Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки.
- К слову, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
- Ночью на Востоке кое-где порывы 15 – 20.