Морозы отступят: будет ли еще сильное потепление в Украине

В конце недели в Украине резко похолодало. Температура воздуха значительно снизилась, – местами до -14 градусов. Впрочем, вскоре может снова потеплеть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали на ночь 15 декабря -3 – -8 градусов. Однако на крайнем Западе, Одесской и Николаевской областях от +1 до -4 градусов. Днем около 0 градусов, впрочем, в южных областях +1 – +6, в Крыму до +10 градусов.

Далее, уже 16 – 17 декабря, в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Ночью до 0 – +6 градусов, днем до +3 – +9 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ориентировочный прогноз погоды на 17 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, ночью 18 декабря ожидается преимущественно от +2 до +4 градусов. Днем максимум +8 градусов (в Одесской области).

Впрочем, уже 19 декабря в большинстве областей снова ударят морозы. Прохладнее, вероятно, будет на Востоке. В частности, в Харьковской и Сумской области ожидается до -6 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 19 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Где будет снег в ближайшие дни