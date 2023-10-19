Почти летняя жара: где в Украине еще пригреет до +26 градусов

Похолодание и ночные морозы долго не задержались. В Украину снова идет потепление. Более того, в части областей температура вернется к летним показателям.

Чем будет удивлять погода в ближайшие дни, в интервью 24 Канал рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Синоптик рассказала, что в пятницу произойдет изменение погодных условий. Возможен дождь.

Атмосферный фронт будет проходить как раз через территорию Украины, немного севернее, поэтому в северных областях больше. Соответственно, с Юга будет поступать достаточно интенсивная теплая воздушная масса, а с Севера сохраняется очаг холода.

Заметим, что согласно обновленному прогнозом Укргидрометцентра, 20 октября в Украине, кроме Юга, дожди. Также в южных, центральных и восточных областях порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25.

Температура ночью 3 – 10 тепла, на Юге до +14. Днем в северной части +7...+12, в южной части 17 – 23, на остальной территории 13 – 18.

Прогноз погоды на 20 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, дальше на Юге пригреет еще больше. Так, Наталья Птуха рассказала, что в воскресенье, 22 октября, столбики термометров могут достичь до +26 градусов.

Температура в северных и восточных областях ночью 4 – 9 тепла, днем 11 – 17; в западных и центральных областях ночью 7 – 13, днем 15 – 21; в южной части ночью 11 – 17, днем 20 – 26,

– отметила синоптик.

К слову, в понедельник также прогнозируют до +23 градусов. Поэтому, по меньшей мере, на Юге Украины снова будет бабье лето.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 октября / Скриншот из Укргидрометцентра