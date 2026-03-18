Весна набирает обороты: синоптик рассказала, когда потеплеет в Украине снова
- На этой неделе в Украине ожидается незначительное похолодание, но с 21 марта температура снова повысится до 6 – 12 градусов тепла.
- В начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.
На этой неделе в Украине еще будет сохраняться незначительное похолодание, однако в конце недели ситуация может частично измениться – ожидается повышение на несколько градусов.
Впрочем, возвращения показателей до +17 пока не предвидится. Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу.
Когда повысится температура?
Наталья Птуха объяснила, что еще на этой неделе может быть прохладнее по сравнению с прошлым, но серьезных или ощутимых изменений ожидать не стоит. В то же время такое незначительное похолодание надолго не задержится.
По ее словам, уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. В то же время она отметила, что текущие показатели являются нормой и марта и значительно ближе к климатической норме.
Представительница Укргидрометцентра объяснила, что в первые недели марта, когда фиксировали высокие значения, дневные температуры фактически превышали климатическую норму и среднесуточную температуру, которую ожидали ранее.
И кое-где по западным областям, в частности, на Львовщине, Волыни, Ровенской области были установлены температурные рекорды в определенные даты. Поэтому это именно начало марта у нас было достаточно теплое, а сейчас возвращаемся к норме,
– уточнила она.
Какие прогнозы давали раньше?
До вышеупомянутого повышения ночные температуры будут колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза в большинстве регионов. В дневное время теплее всего будет в западной и юго-западной частях Украины.
Синоптик Виталий Постригань, ссылаясь на прогностические данные, говорил, что 21 – 22 марта будут солнечными, сухими и умеренно теплыми, после чего, по его словам, возможно незначительное потепление.
Еще в начале недели в целом в Украине ожидается увеличение облачности, снижение температуры и возможны незначительные осадки. В разных регионах специалисты, в частности, прогнозируют дожди, а также мокрый снег.