24 Канал Весна набирает обороты: синоптик рассказала, когда потеплеет в Украине снова
18 марта, 20:00
Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • На этой неделе в Украине ожидается незначительное похолодание, но с 21 марта температура снова повысится до 6 – 12 градусов тепла.
  • В начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.

На этой неделе в Украине еще будет сохраняться незначительное похолодание, однако в конце недели ситуация может частично измениться – ожидается повышение на несколько градусов.

Впрочем, возвращения показателей до +17 пока не предвидится. Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу.

Когда повысится температура?

Наталья Птуха объяснила, что еще на этой неделе может быть прохладнее по сравнению с прошлым, но серьезных или ощутимых изменений ожидать не стоит. В то же время такое незначительное похолодание надолго не задержится.

По ее словам, уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. В то же время она отметила, что текущие показатели являются нормой и марта и значительно ближе к климатической норме.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что в первые недели марта, когда фиксировали высокие значения, дневные температуры фактически превышали климатическую норму и среднесуточную температуру, которую ожидали ранее.

И кое-где по западным областям, в частности, на Львовщине, Волыни, Ровенской области были установлены температурные рекорды в определенные даты. Поэтому это именно начало марта у нас было достаточно теплое, а сейчас возвращаемся к норме, 
– уточнила она.

Какие прогнозы давали раньше?

  • До вышеупомянутого повышения ночные температуры будут колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза в большинстве регионов. В дневное время теплее всего будет в западной и юго-западной частях Украины.

  • Синоптик Виталий Постригань, ссылаясь на прогностические данные, говорил, что 21 – 22 марта будут солнечными, сухими и умеренно теплыми, после чего, по его словам, возможно незначительное потепление.

  • Еще в начале недели в целом в Украине ожидается увеличение облачности, снижение температуры и возможны незначительные осадки. В разных регионах специалисты, в частности, прогнозируют дожди, а также мокрый снег.