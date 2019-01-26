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      Потепление в отношениях: в Польше анонсировали интенсивный период сотрудничества с Украиной

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      Посол анонсировал потепление в отношениях между Польшей и Украиной
      Посол анонсировал потепление в отношениях между Польшей и Украиной / Фото из открытых источников

      В украинско-польских отношениях наступает новый, интенсивный этап сотрудничества. Он будет характеризоваться ростом количества встреч и двусторонних визитов.

      Сейчас Украина потребует от Европы поддержки в вопросе противодействия российской агрессии и сближение с ЕС, поэтому можно сказать, что государство уже "выросло" из "Восточного партнерства", подчеркнул в комментарии "Укринформ" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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      Мы уже доросли до второго этапа отношений с ЕС. "Восточное партнерство", которому уже 10 лет и которое предусматривало приближение Украины и других членов Партнерства к ЕС, должно пересмотреть свои приоритеты. Украина уже выросла из этого соседства, имея значительно более тесные другие механизмы сотрудничества: ассоциацию с ЕС, зону свободной торговли, безвизовый режим,
      – отметил дипломат.

      В то же время Дещица предусматривает значительное потепление в отношениях между Украиной и Польшей.

      "24 января состоялась встреча руководства парламентов, сопредседателей парламентской ассамблеи Украина-Польша, руководителей групп дружбы Украина–Польша и заседание Украинско-польского форума партнерства. Это показывает новый интенсивный период в сотрудничестве, контактах и ​​переговорах. Надеюсь, что еще до парламентских выборов в Украине и Польше состоится несколько визитов, а это означает еще более глубокий диалог", – добавил посол.

      Отметим, что 17 января был сделан один из шагов для улучшения отношений между Польшей и Украиной. Так, КС Польши признал неконституционными положения обновленного Закона об Институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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