Потепління у відносинах: у Польщі анонсували інтенсивний період співпраці із Україною

В українсько-польських відносинах наступає новий, інтенсивний етап співпраці. Він характеризуватиметься зростанням кількості зустрічей та двосторонніх візитів.

Наразі Україна потребує від Європи підтримки у питанні протидії російській агресії і зближення з ЄС, тому можна сказати, що держава вже "виросла" зі "Східного партнерства", наголосив в коментарі "Укрінформ" посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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Ми вже доросли до іншого етапу відносин з ЄС. "Східне партнерство", яке вже має 10 років і яке передбачало залучення України та інших членів Партнерства ближче до ЄС, має переглянути свої пріоритети. Україна вже виросла з цього сусідства, маючи значно тісніші інші механізми співпраці: асоціацію з ЄС, зону вільної торгівлі, безвізовий рух,

– зазначив дипломат.

У той же час Дещиця передбачає значне потепління у відносинах між Україною та Польщею.

"24 січня відбулася зустріч керівництва парламентів, співголів парламентської асамблеї Україна–Польща, керівників груп дружби Україна–Польща і засідання Українсько-польського форуму партнерства. Це показує новий інтенсивний період у співпраці, контактах і переговорах. Сподіваюся, що ще до парламентських виборів в Україні і Польщі відбудеться кілька візитів, а це означає ще глибший діалог", – додав посол.

Зазначимо, що 17 січня був зроблений один із кроків для покращення відносин між Польщею та Україною. Так, КС Польщі визнав неконституційними положення оновленого Закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями "українські націоналісти" та "Східна Малопольща".