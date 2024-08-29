Увольняют небо для авиации: украинские бойцы успешно уничтожают российскую ПВО, - СУМ "Таврия"

В Запорожском направлении продолжается эффективная операция по ликвидации российских зенитно-ракетных систем. Украинские силы продолжают наносить удары противовоздушной обороне противника.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, пишет 24 Канал. По его словам, оккупанты терпят большие потери.

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Украинские бойцы уничтожают враждебное ПВО

Идет "геноцид" российской системы ПВО,

– отметил он.

Лиховой сообщил, что с 24 по 25 августа украинские военные уничтожили или повредили три больших комплекса противовоздушной обороны оккупантов: два зенитных ракетных комплекса "Тор" и один "Бук-М3".

Он добавил, что это часть масштабной операции.

Важно! С начала августа уже уничтожены 11 крупных комплексов ПВО российских окупантов.

"Это значит, что небо высвобождается для нашей авиации",– заметил он.