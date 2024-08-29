Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише 24 Канал. За його словами, окупанти зазнають великих втрат.

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Українські бійці нищать вороже ППО

Триває "геноцид" російської системи ППО,

– зазначив він.

Лиховій повідомив, що з 24 по 25 серпня українські військові знищили або пошкодили три великі комплекси протиповітряної оборони окупантів: два зенітні ракетні комплекси "Тор" і один "Бук-М3".

Він додав, що це є частиною масштабної операції.

Важливо! Від початку серпня вже знищено 11 великих комплексів ППО російських окупантів.

"Це означає, що небо вивільняється для нашої авіації", – зауважив він.