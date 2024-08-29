Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише 24 Канал. За його словами, окупанти зазнають великих втрат.
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Українські бійці нищать вороже ППО
Триває "геноцид" російської системи ППО,
– зазначив він.
Лиховій повідомив, що з 24 по 25 серпня українські військові знищили або пошкодили три великі комплекси протиповітряної оборони окупантів: два зенітні ракетні комплекси "Тор" і один "Бук-М3".
Він додав, що це є частиною масштабної операції.
Важливо! Від початку серпня вже знищено 11 великих комплексів ППО російських окупантів.
"Це означає, що небо вивільняється для нашої авіації", – зауважив він.