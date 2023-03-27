Курорт в Краснодаре превратили в кладбище: в сети показали сотни свежих могил вагнеровцев

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Больше всего ликвидированных последним временем среди наемников ЧВК "Вагнера". Это доказывают свежие захоронения в Краснодарском крае.

В сеть выложили видео, на котором можно увидеть огромное кладбище со свежими захоронениями, передает 24 Канал. В земле лежат вагнеровцы, пополнившие статистику потерь врага, которую ежедневно публикуют в Генштабе.

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Сотни могил через несколько месяцев

Видео сняла, очевидно, местная жительница Горячего Ключа в Краснодарском крае. Там появилось кладбище, на котором массово и ежедневно хоронят вагнеровцев.

Женщина за кадром жалуется, что все свежие могилы и им нет ни конца, ни края. Причем, по словам очевидцы, ликвидированы вагнеровцы всех возрастов: от молодого до старого. Она также отметила, что датированные захоронения концом 2022 и началом 2023 годов.

Могилы вагнеровцев узнаваемы. Они все одинаковы извне. Каждая из них с крестом, а на самой земле – венок. И таких одинаковых "композиций" сотни.

Сотни свежих могил с вагнеровцами в Краснодарском крае: смотрите видео

Интересно, что уже даже появилась табличка вблизи сектора с погребенными наемниками. На ней написано, что это "Аллея Славы памяти воинов ЧВК "Вагнера", участников военных операций, отдавших жизнь за Россию".

Накануне разразился скандал

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 18 марта снова жаловался. Как выяснилось, администрация Горячего Ключа запретила хоронить вагнеровцев на кладбище.

Тогда глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отметил, что "с уважением" относится к наемникам. Но все же считает, что превращение города-курорта в место массового захоронения – не лучшая идея.

Пригожину эта реакция не понравилась. Он взялся угрожать Белопольскому и пожаловался на него главе госдумы Вячеславу Володину и генеральному прокурору России Игорю Краснову. После этого похороны вагнеровцев разрешили уже на следующий же день.

Мы бы на месте Белопольского не беспокоились. Если так дальше пойдет, то местом массового захоронения станет каждый кусочек огромной России. Ведь те, кто не погибнет в войне против Украины, умертвят друг друга, когда недоимперия начнет свой неизбежный распад.