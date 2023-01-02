"Надо умножать на 5": эксперт предположил, сколько потерь может понести Россия за следующие месяцы

По оценкам украинской разведки, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И это только убитыми, а еще будут десятки тысяч раненых. Ведь Россия точно продолжит тактику "забрасывания мясом".

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, данная тактика точно продолжится, об этом свидетельствуют и заявления россиян.

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По его словам, Россия несомненно готова потерять до 70 тысяч оккупантов.

Но представьте, если 70 тысяч – это только убитые россияне, сколько же будет еще раненых? Эту цифру можно умножать на 5, так что ориентировочно 350 тысяч человек Россия готова потерять в этой бессмысленной войне,

– предположил Ступак.

Он добавил, что Кремль продолжает забрасывать своих военных в эту "мясорубку".

"Но интересная позиция комитетов матерей военных в России – еще во время Чеченских войн эти комитеты кричали, что "как так, наши сыновья /родители воюют, надо останавливать войну", а теперь они молчат, сейчас этого движения вообще нет", – сказал эксперт.

По его мнению, создается впечатление, что русским матерям чихать на своих детей или мужчин, лишь бы дали деньги на "белую ладу". Ступак обратил внимание на то, что россияне готовы обменять своих родственников на рубли.

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