Солдаты КНДР несут серьезные потери: СБУ предоставила доказательства

Россия бросает неподготовленных солдат КНДР в штурмы, используя их как пушечное мясо. В ответ Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага в Курской области.

СБУ перехватила разговоры россиян, которые подтверждают большие потери солдат КНДР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Для северных корейцев в российских больницах создали особые условия

Только в течение нескольких дней в российский госпиталь под Москвой доставили более 200 раненых северокорейских военных.

Это подтверждает новый перехват СБУ, где медсестра больницы в Московской области разговаривает со своим мужем-оккупантом, который воюет в Харьковской области.

Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно,

– жалуется жена захватчика.

В другом разговоре россиянка рассказывает, что палаты в больницах выделяют для солдат КНДР, тогда как раненых российских оккупантов размещают в худших условиях. "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты", – удивляется женщина.

Медсестра говорит, что будет давать обезболивающее раненым солдатам КНДР только тогда, когда они начнут кричать, ведь понимать их сложно. Общение через переводчика не дает результатов, а на английском разговаривать запрещено.

Персонал больницы не может различить военных, утверждая, что они "все на одну рожу". Женщина предлагает делать пациентам надписи маркером на лбу и отмечает, что раненые уже имеют на руках номера, прикрепленные стяжками.

Что ж, пока российских военных признали "вторым сортом" на их собственной родине, СБУ и все Силы обороны Украины делают и будут делать все возможное, чтобы очистить от них нашу землю,

– отмечают в СБУ.

К слову, следователи СБУ уже открыли уголовное дело по факту участия военных КНДР в войне против Украины. Продолжается досудебное расследование.

Недавно в сети появились кадры, вероятно, из госпиталя в Курске, где впервые зафиксировали раненых военнослужащих КНДР. Там для раненых северных корейцев также предусмотрены специальные условия – целый этаж для размещения и отдельное питание.