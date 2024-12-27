Солдаты КНДР в войне против Украины несут катастрофические потери. Солдаты Северной Кореи считают, что лучше совершить самоубийство, чем сдаться в плен украинским силам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что только за последнюю неделю в Курской области войска КНДР потеряли более 1000 человек, включая погибших и раненых.

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Массовые потери и безнадежные атаки

По словам Кирби, северокорейские войска несут "массированные потери" во время безнадежных атак на украинские позиции. Российское и северокорейское командование, как считают в США, рассматривает своих солдат как "расходный материал".

Мы получили сообщение о том, что солдаты Северной Кореи покончили с собой, вместо того чтобы сдаться Украине,

– заявил представитель Белого дома.

Такие действия, по словам экспертов, могут быть результатом страха перед репрессиями дома или пропагандой, которая призывает избегать сдачи в плен любой ценой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в боях в Курской области ранены и погибли более 3000 солдат КНДР. Наступление российских и северокорейских сил сопровождается значительными потерями, однако украинские защитники продолжают эффективно держать оборону.