КНДР несет потери в Курской области: южнокорейская разведка обновила данные

Россия привлекла к войне против Украины солдат северной Кореи. На поле боя они также понесут существенные потери.

Разведка Южной Кореи сообщила, что в Курской области погибли уже 300 северокорейцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

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КНДР несет потери

Разведка Южной Кореи заявила, что северокорейский контингент в Курской области России потерял убитыми 300 человек.

Общие потери КНДР в Курской области составляют примерно 3000 человек.

В декабре южнокорейская разведка утверждала, что потери КНДР в Курской области на тот момент составляли 100 человек убитыми и около тысячи ранеными.

Кроме этого, Украина впервые взяла в плен военных КНДР и установила некоторые детали относительно их пребывания на войне против Украины. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что общие потери северокорейцев составляют примерно четыре тысячи человек.

Кроме этого, неоднократно сообщали, что солдаты КНДР не имеют нужной подготовки и часто идут в штурмы открытым полем без какой-либо поддержки.