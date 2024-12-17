Россияне пытаются сжечь лицо убитых солдат из КНДР, чтобы скрыть потери, – Зеленский

Северокорейские солдаты уже понесли значительные потери в боях на Курщине. Россия пытается скрыть это любым способом. В частности, оккупанты сжигают лица убитых бойцов из КНДР.

Соответствующие кадры обнародовал Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал.

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Россияне сжигают лица северокорейских военных

Украинский лидер отметил, даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от российских захватчиков уже и быть не может, в конце концов видим что-то хуже.

Агрессор не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против позиций украинских защитников, но и пытается скрыть их потери.

Ранее у оккупантов были попытки держать в тайне присутствие военных КНДР. В частности, когда их тренировали, запрещали показывать лица. Любые доказательства присутствия северокорейских солдат российские захватчики пытались удалить.

А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных,

– заявил Владимир Зеленский.

Подчеркнул, это демонстрация пренебрежения ко всему человеческому, которая сейчас царит в России. Президент констатировал, нет ни одной причины, чтобы бойцы из Северной Кореи воевали и погибали за Путина. И даже после гибели от России их ждет только издевательство.

Это безумие надо остановить – остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну,

– подчеркнул украинский лидер.

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