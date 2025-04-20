"Мама, будь мужественная и сильная": щемящая история Ольги Давидяк, которая потеряла сына на войне

Вместе с собственным ребенком матери хоронят в гробах и свои сердца. Известие о смерти самого дорогого человека останавливает дыхание, заставляет лицо тускнеть, а из глаз уже непрерывно будут течь слезы, потому что боль не утихнет никогда.

Ольга Давидяк потеряла на войне 23-летнего сына Игоря 21 октября 2023 года. Он был рядовым полиции, служил в Объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

После потери женщина ежедневно вспоминает сына со слезами, но держится, ведь Игорь так просил накануне смерти: "Мама, будь мужественная и сильная". В рамках проекта "Жизнь после потери" она поделилась с 24 Каналом своими ощущениями и воспоминаниями, которые до сих пор бередят сердце.

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Каким был Игорь Давидяк

Уже с самого детства Игорь был добрым, искренним и отзывчивым. Он всегда боролся за справедливость и никогда не отказывал в помощи родным и товарищам. Увлекался художественной графикой. Его мама вспомнила, что Игорь любил рисовать машины.

"Как-то нарисовал танк так, что казалось, будто это было фото. Эта работа до сих пор лежит в его комнате", – сказала Ольга.

Игорь интересовался историей. Часто слушал воспоминания бабушки, которая пережила времена Второй мировой войны. От нее он узнал о своем родственнике, который был членом УПА. Он, как и Игорь, погиб в 23 года.

Учился же парень в Стрыйском высшем художественном профессиональном училище, после работал электрослесарем в Стрые.

"Я замечала, что сын что-то задумал": о решении идти в ВСУ

Полномасштабное вторжение России шокировало Игоря. Он не мог спокойно наблюдать за всем, постоянно думал о военных, которые воюют с самого начала и долго не могут увидеть своих родных.



Игорь и его родители / Фото из семейного архива

По словам матери, Игорь держал все переживания в себе. Ему было очень важно пойти и защищать страну. Он говорил, что не может равнодушно смотреть на все события, что должен поддержать других военных, которые воюют. Правда, признался в этом родителям не сразу.

В начале войны он просился в тероборону, но его не взяли из-за отсутствия военной подготовки. Игорь на этом не остановился и искал разные пути, чтобы попасть в армию. Он ничего не рассказывал о своих планах, но я замечала, что он что-то надумал,

– рассказала Ольга.

Однажды Игорь взял выходной на работе и в 6:00 поехал во Львов, чтобы записаться в бригаду Национальной полиции "Лють". Маме ничего не говорил. Уже потом, после частых таких поездок, он сознался маме в своих намерениях. Он просто поставил родителей перед фактом, не обсуждая своего решения.

Ольга пробовала отговаривать сына, ведь у него были проблемы со здоровьем. На работе он получил травму позвоночника.

Ему было запрещено поднимать тяжелое, но из-за сильного характера Игорь не позволял себе давать слабину. Он часто говорил: "Мама, я здоров. У меня хоть и болит, но я себя настраиваю – и перестает".

"Игорь не обращал внимания на проблемы со здоровьем. Я плакала, потому что боялась, ведь мама всегда переживает за своего ребенка. Он был очень смелым и упорным, поэтому ничего не боялся. Для него не было никаких препятствий. Как сказал себе, так и должно было быть", – отметила мать.

В семье тяжело восприняли его выбор пойти на войну. Несмотря на попытки мамы отговорить сына, он присоединился к армии. Во время службы Игорь получил позывной Анубис. Все из-за его тату на теле – древнеегипетского бога Анубиса. Оно характеризует владельца как сильного, бесстрашного и справедливого человека. Это полностью соответствовало его личным качествам.

"Мне был нужен не герой, а сын рядом": о пророческих словах парня маме

В феврале 2023 года Игоря приняли в Нацполицию. Он много приложил к этому усилий, в частности проходил физическую подготовку и другие необходимые задачи. Все для того, чтобы присоединиться к добровольческому отряду "Лють".

В марте того же года его направили на обучение в Днепр. Там он получил необходимую военную подготовку.

Боевые задачи Игорь выполнял на Бахмутском направлении, вблизи поселка Курдюмовка. Преимущественно это были штурмовые действия.



Сын Ольги на фронте / Фото из семейного архива

Ольга заметила, что Игорь мог служить в более безопасном месте: он выбрал именно штурмовую бригаду. Она всегда просила, чтобы берег себя. Говорила, что не переживет, если что-то произойдет, но в ответ слышала: "Мама, будь мужественная и сильная". Эти слова сына до сих пор в ее голове.

Однажды на кухне Игорь сказал, что будет героем и родные будут им гордиться, но мне был нужен не герой, а сын рядом. Он будто предсказывал свое будущее,

– рассказала Ольга.

"Будто не хотел уходить": о последнем приезде домой

Во время последнего визита Игоря домой маме показалось, что он не хотел уходить. Он долго сидел перед тем, как выходить, она даже начала волноваться, что он опоздает на автобус.

Так долго сидел, будто чувствовал, что последний раз здесь. Так мне тот момент запомнился, теперь думаю, лучше бы я его тогда не пустила. Потому что через 2 недели он погиб,

– вспомнила Ольга со слезами.

Игорь был непосредственным человеком, веселым, всегда любил семейные посиделки и разговоры. Он умело находил слова, чтобы успокоить и поддержать родных.

"Он развеселял меня, всегда интересовался семейными заботами", – сказала мама.

Маме не сразу сказали о потере сына

Первым о гибели сына узнал отец. Ему позвонили, чтобы сообщить эту страшную весть. Маме сказали не сразу.

Сначала брат Игоря связался с его военным руководством, чтобы там точно подтвердили информацию, потому что в это было трудно поверить. Результаты судмедэкспертизы подтвердили личность, и только после этого маме сказали о потере сына.

Игорь и его собратья получили задание эвакуировать раненых. Они ехали по дороге, которой часто пользовались, и никто не знал, что там были установлены мины. Машина подорвалась на одной из них. Тогда сразу погибло пять человек, среди которых был Игорь.



Одна из наград Игоря за храбрость / Фото из семейного архива

"Он для меня, как ребенок, есть всегда": о звонках и встречах, которых уже не будет

Мама Игоря с трепетом рассказала, что когда сын приезжал домой, то она им любовалась. Не было впечатления, что он приехал с войны: всегда ухоженный и аккуратный.

Игорь часто звонил домой. Конечно, только тогда, когда имел время и не был на боевых заданиях. Ольга тоже звонила к сыну, но он не всегда отвечал, однако постоянно перезванивал, чтобы успокоить и сказать, что все будет хорошо. Однако однажды что-то изменилось ... Мама начала волноваться.

Когда последний раз долго не было звонка, то я чувствовала что-то не то, но не верила. Думала, может, нет времени, потому что на боевом задании, но это не было так. Я осознаю, что он погиб, но он для меня, как ребенок, есть всегда. Не было еще такого дня, чтобы я не вспоминала о нем,

– рассказала Ольга.

Женщине очень трудно, ведь дома есть все вещи Игоря, и это добавляет ей невыносимой боли. Она не может пересилить себя, чтобы зайти в его комнату. Зашла бы, но не может.

"Пришел, чтобы успокоить": о сне с сыном после гибели

Недавно Игорь снился маме. Она рассказала, что во сне ее как будто разбудил звонок в дверь. Первое, что пришло в голову: "Пришел Игорь". Ольга осознавала, что его уже нет, но это таки был он. Мать кричала, потому что не могла в это поверить.

Он зашел в комнату, я начала рассказывать, как нам с папой трудно без него. Он обнял меня и сказал, что все знает. Я проснулась с мыслью, что он пришел меня успокоить, потому что я плачу каждый день,

– поделилась своим сном Ольга.

Пожалуй, самое страшное, что может ждать родителей, – хоронить своего ребенка. Это самая большая рана в душе.



Игорь с одним из побратимов / Фото из семейного архива

Матерям, которые потеряли самое дорогое

Накануне 8 марта в гости к Ольге приезжал побратим Игоря. Он с ним учился военному делу в Днепре. Товарищ пришел поздравить маму павшего друга с праздником. Подарил ей большой красивый букет тюльпанов.

"Мне это было очень трудно, я не могла долго с ним говорить, потому что напоминала себе сына: это Игорь должен был принести мне эти цветы", – сказала Ольга.

Мама Игоря очень больно переживает страшную потерю, но она помнит просьбу сына быть сильной. Ольга понимает и принимает выбор своего ребенка, однако, как и каждой маме, ей хотелось бы, чтобы Игорь был рядом.

После ужасной потери важно держаться. Пусть другим матерям удастся осознать, что у них были хорошие дети, которые пошли защищать свой родной уголок, свою землю, свой дом. Их надо только благодарить и уважать их подвиги и помнить о них всю жизнь,

– подчеркнула Ольга.

Видимо, никому и не удастся забыть потерю, но жить так, чтобы она имела смысл, – может каждый. Наши герои однозначно стоят того, чтобы о них помнили.