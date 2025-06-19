Об этом 24 Каналу рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" Николай Гриценко, отметив, что россияне постоянно делают наглые попытки продвинуться вперед. Ранее они применяли очень много техники, но сейчас поняли, что это бесполезно, ведь Силы обороны постоянно уничтожают средства поражения врага.

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Как россияне действуют на фронте

Николай Гриценко подчеркнул, что из-за серьезных потерь среди личного состава и техники оккупанты решили применять на поле боя менее габаритную и более мобильную технику, говорится о багги и мотоциклах.

Враг попробовал эту тактику, а мы начали с ней бороться, в том числе и с помощью дронов "Баба Яга",

– сказал он.

Кроме этого, россияне используют своих военных как расходный материал. Если украинские Силы обороны применяют одноразовые дроны, чтобы уничтожать укрытия оккупантов, то военное командование России отправляет для таких задач пехоту с десятикилограммовыми противотанковыми минами. Россияне это делают для того, чтобы экономить беспилотники.

Силы обороны, несмотря на интенсивность боев, пытаются отслеживать и уничтожать вражескую пехоту, используя средства БпЛА.

Важно! К десятой годовщине бригады "Рубеж" продолжается сбор на тяжелые бомберы "Баба Яга", которые максимально эффективно уничтожают врага. Приобщиться и поддержать наших военных можно по ссылке или номером карты: 4441 1111 2822 2217.

Оккупанты также используют на фронте танки и бронемашины, но уже не для наступательных действий, а как огневые средства.

Танки у них в основном работают как артиллерия. Мы видели, как они пытаются на БТР и БМП подвозить личный состав к тыловым позициям, но после нескольких подожженных машин они перестали это делать и теперь все оккупанты ходят пешком,

– подчеркнул он.

Стоит добавить, что на Покровском направлении продолжаются сложные бои: российские войска пытаются охватить Покровск с севера и юга, используя тактику массированных штурмов малыми группами и дронами. Как сообщил командир подразделения "Тайфун" Нацгвардии Лари, враг постоянно бросает в наступление плохо подготовленную пехоту, чтобы обнаружить украинские позиции, после чего наносит удары дронами. Несмотря на изнурительные условия, украинские защитники сдерживают атаки и пытаются уничтожать врага еще на подступах.